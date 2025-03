Ilfattoquotidiano.it - Ustica, chiesta l’archiviazione dell’inchiesta. I familiari: “La mancata collaborazione di altri Stati è oltraggio alla dignità nazionale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La procura di Roma ha chiesto al gipdell’ultima insul Dc-9 Itavia che la sera del 27 giugno 1980 precipitò nel mar Tirreno, provocando 81 morti. A rivelarlo è stata Repubblica, riferendo che per i pm lo scenario resta comunque quello della battaglia aerea ed è stata esclusa la pista della bomba esplosa a bordo. Secondo il quotidiano la procura romana non è riuscita a identificare la nazionalità dei caccia in assetto da guerra che quella sera erano nei cieli die che avrebbero provocato l’abbattimento dell’aereo diretto da Bologna a Palermo e dunque a individuare i responsabili. E questo nonostante le decine di rogatorie internazionali – in particolare quelle degli ultimi anni con la Francia e gli Usa – e le numerose testimonianze raccolte dai magistrati. Ci sarebbe stata poca trasparenza nellafornita dai Paesi ai quali l’Italia si è rivolta , con informazioni incomplete, non riscontrabili e in alcuni casi addirittura fuorvianti.