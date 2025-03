Lanotiziagiornale.it - Usigrai all’attacco: “La Rai è stata umiliata dai partiti e l’amministratore delegato ne deve prendere atto”

“L’ennesimo schiaffo deie della maggioranza alla Rai si consuma in queste ore conchedi non avere alcuna agibilità al di fuori dei desiderata della maggioranza e del governo che lo ha nominato”. Così in una nota l’Esecutivo, il sindacato dei giornalisti Rai.“Una condizione che è diventata insostenibile per una azienda di oltre diecimila dipendenti che quotidianamente produce informazione, intrattenimento einvestire in tecnologia e prodotto, per restare al passo con i compiti che le sono affidati dal contrdi servizio”. “L’unica strada per uscire dal pantano sono le dimissioni di questo vertice e una nuova legge che sganci definitivamente da governo e maggioranza i vertici del servizio pubblico Radiotelevisivo e multimediale”.