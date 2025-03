Unlimitednews.it - Usa, Waltz “Stiamo discutendo con l’Ucraina data e luogo dei colloqui per la fine della guerra”

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – “e gli Stati Uniti stannosullae suldei“per porrealla”. Lo ha reso noto il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, Mike, in un’intervista al programma “Fox & Friends”.“Prima di venire qui ho parlato al telefono con il mio collega, il consigliere per la sicurezza nazionale del. Abbiamo avuto una buona discussione sulla sede per il prossimo round di negoziati, la delegazione, le questioni sostanziali”, ha detto.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di “ripristinare gli aiuti” alse verranno avviati deidi pace e adottate misure per “rafforzare la fiducia”, ha aggiunto, che poi ha sottolineato come la “lettera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky” sia stata “un primo passo positivo” in questa direzione.