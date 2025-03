Thesocialpost.it - Usa, stop alle condivisioni di informazioni con l’Ucraina: niente più cooperazione

Gli Stati Uniti hanno deciso di interrompere la condivisione didi intelligence con, una mossa che potrebbe compromettere gravemente l’efficacia dell’esercito ucraino nel colpire le forze russe, secondo quanto riportato dal Financial Times citando fonti informate. Questa decisione segue la sospensione, da parte dell’amministrazione Trump, degli aiuti militari a Kiev e arriva dopo una rottura significativa nei rapporti tra il presidente statunitense e Volodymyr Zelensky. Il supporto dell’intelligence americana è stato cruciale per permettere aldi localizzare e colpire obiettivi militari russi.L'articolo Usa,diconpiùproviene da The Social Post.