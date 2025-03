Dayitalianews.com - Usa e Ucraina pronti a un nuovo incontro

Leggi su Dayitalianews.com

Tentativi di riavvicinamento tra Stati Uniti edopo il recente confronto tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il leader americano Donald Trump avvenuto alla Casa Bianca la settimana scorsa. Il capo dello staff di Zelensky, Andriy Yermak, ha dichiarato che le due nazioni hanno concordato di avviare nuovi colloqui sulle possibilità di raggiungere la pace. L’annuncio è arrivato dopo una conversazione telefonica tra Yermak e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Michael Waltz.Zelensky: “Speriamo di vedere i primi risultati la prossima settimana”“Abbiamo anche scambiato opinioni su questioni di sicurezza e sull’allineamento delle posizioni nel quadro delle relazioni bilaterali trae Stati Uniti” ed “abbiamo programmato undei nostri team nel prossimo futuro per continuare questo importante lavoro“, ha scritto l’ucraino Yermak su X, spiegando che i due hanno “discusso i prossimi passi verso una pace giusta e duratura” e porre fine alla guerra in