Lidentita.it - Usa contro tutti, è iniziata la grande guerra dei dazi

Leggi su Lidentita.it

Ilgiorno in cui iniziò ladeiè arrivato: gli Stati Uniti lanciano l’offensiva delle tariffe su Canada, Messico e Cina. Che non restano a guardare e preparano la loroffensiva mentre Pechino, che non ha la minima intenzione di digerire il colpo, replica per le rime: “Andremo avanti nella lotta, . Usa, èladeiL'Identità.