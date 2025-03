Lapresse.it - Urbanistica Milano, inchiesta: indagini su altri 4 progetti immobiliari

Nell’sull’sono al vaglio degli inquirenti per presunti abusi edilizi e falsi. È quanto emerge dall’per corruzione e depistaggio a carico dell’ex dirigente del Comune e vice presidente della commissione paesaggio, Giovanni Oggioni.IindagatiSi tratta degli interventi edilizi di ‘Porta Naviglio Grande’ di viale Giulio Richard 20, il complesso che dovrebbe culminare con le due torri di 15 piani del ‘City Village’ di via Tacito 14, il ‘Palazzo Naviglio’ di via Lodovico Poigliaghi 5 e ‘BalduccioDodici’ di via Balduccio da Pisa 12. Sono tutti interventi della società immobiliare quotata in borsa Abitare IN spa (o delle sue società di scopo controllate) – tra i più importanti operatorimeneghini – indagata assieme a due dei suoi manager, il presidente Luigi Francesco Gozzini (in qualità di rappresentante legale) e il responsabile area Sviluppo e, Stefano Bollani.