Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 5 03 25

Vedete l’immagine qui sopra? Ecco, questo è stato l’unico momento rilevante dellaodierna di, quindi penso che questo basti e avanzi per farvi capire la totale e assoluta inconsistenza di tutto il resto.Che il trono di Tina Cipollari fosse un gioco penso fosse chiaro a tutti, allo stesso modo, però, se si fosse impostato in maniera ironica, mettendo però anche degli scorci di una potenziale e verosimile frequentazione, sarebbe risultato più godibile, perché sinceramente se io devo vedere questi siparietti preconfezionati e fini a se stessi, mi guardo uno commedia teatrale, non, ecco.Si poteva impostare tutto in modo ironico, ma dandogli anche un vago senso in rapporto al programma, del resto nella vita non si può mai dire mai, e come Tina negli studiedonniani si è innamorata una volta, chi ci dice che, scherzando e ridendo, non sarebbe potuto capitare una seconda.