Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, in studio Alessia Pecchia: pesante lite e nuova sfilata

Laregistrazione diè stata ricca di momenti esilaranti e colpi di scena. Tina Cipollari si è resa protagonista di siparietti divertenti con Gemma Galgani, mentre il percorso di Gianmarco Steri prosegue tra conoscenze e dubbi. Grande sorpresa per l’arrivo indi, ballerina di Amici 24, che ha dato spettacolo con la sua esibizione. Anche le sfilate hanno acceso lo, con nuove sfide tra le dame del parterre.registrazione, 4 Marzo 2025: Tina Cipollari e il gavettone a Gemma GalganiAncora una volta, Tina Cipollari ha messo nel mirino Gemma Galgani. Questa volta, l’opinionista ha usato una pistola giocattolo ad acqua per spruzzare la dama torinese. Non contenta, ha poi lanciato un altro gavettone, lasciando Gemma visibilmente infastidita.