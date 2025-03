Ilrestodelcarlino.it - Università e territorio integrati. Cesena impartisce lezioni

L’è scollegata dal contesto della comunità? Aieri si è vista una importante dimostrazione del contrario, di come cioè il mondo accademico possa e sappia interagire in maniera fattiva con le realtà del. L’occasione è stata la fondazione dell’Associazione Universitaria italiana per il Service-Learning (UNiSL) avvenuta proprio ain occasione del decimo anno di vita di un progetto che vede in prima linea importanti associazioni cittadine, a stretto contatto con la popolazione studentesca. "L’obiettivo – ha commentato Cinzia Albanesi, professoressa ordinaria di Psicologia della Comunità, che segue il progetto – è quello di coinvolgere gli studenti, permettendo loro di impegnarsi al servizio della comunità, con un duplice obiettivo. Da una parte, in questo modo si può in effetti rispondere a reali esigenze delmettendo a disposizione le competenze acquisite nell’ambito del percorso didattico e dall’altra si preparano al meglio studentesse e studenti a interagire con la realtà che li circonderà una volta usciti dall’".