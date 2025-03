Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, facci sognare anche in Europa

Una vittoria per continuare ad inseguire il sogno europeo. La Pallacanestro Reggiana torna in pista per la terza partita del ‘Round of 16’ della Basketball Champions League affrontando il Baxi Manresa. Un match che si preannuncia importantissimo in ottica qualificazione. Nel ‘girone K’ il Tenerife è infatti saldamente al primo posto (2 vinte e nessun ko) e saranno verosimilmente i catalani – che alle 20 arriveranno in via Guasco – a giocarsi con lala seconda piazza, valida per accedere ai ‘quarti di finale’. È vero checaso di sconfitta ci sarebbero altre tre occasioni per provare a recuperare terreno (martedì prossimo in casa con Tenerife, il 18 a Manresa e il 25 al ‘Bigi’ con il Petkimspor), ma se maturasse una sconfitta, bisognerebbe poi fare qualcosa di eccezionale per raddrizzare la barca, augurandosi che il passivo non sia troppo ampio.