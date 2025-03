Fanpage.it - Una volta snobbavo Affari Tuoi, ora ho capito che è la livella della tv

Leggi su Fanpage.it

Le rate del mutuo da pagare, una macchina nuova, un viaggio, l'università per i figli, il matrimonio da organizzare: sono questi i desiderimaggior parte dei concorrenti di, uomini e donne comuni che cercano di guadagnare qualche soldo in più. Il game show condotto da Stefano De Martino è il contenitore in cui ognuno è uguale ad un altro, non ci sono strategie o domande a cui rispondere, ed è per questo che è latv.