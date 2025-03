Ilgiorno.it - Una serata speciale. Omaggio della Pro loco a Iva Zanicchi

Cerro Maggiore si prepara a vivere un eventolunedì 10 marzo, unaricca di emozioni e grandi ospiti per celebrare i dieci anni di attivitàProguidata da Alex Airoldi. Alle 19 nella Galleria Grassi sarà premiata Iva, autentica reginamusica italiana. Un riconoscimento prestigioso, che le verrà consegnato dallo stesso Airoldi e dal sindaco Nuccia Berra, a testimonianza di una carriera straordinaria e di un talento che ha saputo conquistare generazioni di ascoltatori. Ivaè una delle voci più potenti e riconoscibilimusica italiana. Nata a Ligonchio, in Emilia-Romagna, il 18 gennaio 1940, ha attraversato decenni di storia musicale con una carriera straordinaria che l’ha vista trionfare per ben tre volte al Festival di Sanremo. Oltre alla carriera musicale, Ivasi è distinta anche come conduttrice televisiva, scrittrice e persino politica, ricoprendo il ruolo di europarlamentare.