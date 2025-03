Ilrestodelcarlino.it - Una provincia che vuole brillare: "Conti in ordine e risultati positivi. Ma ci sono nubi su alcuni settori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Cristina Degliesposti Ladi Modena "è sostanzialmente in salute, vediamo una crescita del fatturato, dei ricavi delle società e un rafforzamento delle marginalità". Ma per Stefano Montanari, docente associato del Dipartimento di Economia Unimore e coordinatore scientifico dell’analisi Top 500 Modena insieme alla prof Ulpiana Kocollari, "c’è un tratto comune a tutte le società: tutte hanno sofferto del costo del denaro che, nel 2023, è diventato per molticirca il doppio dell’anno prima". Professore,promossa quindi? "Se si guarda all’aspetto macro sì, poiandamenti diversi a seconda delle filiere.stati particolarmente brillanti, come l’agroalimentare e altri che hanno risentito della crisi, come la ceramica. Poi, c’è una terza categoria composta da filiere ancora brillanti nel 2023, ma che ci si aspetta più in difficoltà, o comunque messi più alla prova, in futuro.