Una mostra dedicata alle donne di Sarnano: l'idea di Marta Giovannini

, 5 marzo 2025 – Non la solita mimosa. Ma una, per ricordaresue concittadine quanto valgono. Un regalo da una donna,, ad altre. È nata così l’per ‘di. Volti e storie di vita e lavoro’, con le fotografie diappunto: l’inaugurazione, il giorno della Festa della Donna, sabato 8 marzo17, al loggiato di via Roma gria Mariotti, sarà accompagnata dalla voce della cantante lirica Elisa Biaggi. L’esposizione resterà aperta al pubblico per tutti i weekend di marzo con orario 10-13, 16-19. L’ingresso è gratuito. Lata e autofinanziata dalla cartoleria Il Fantabosco, ha il patrocinio del Comune. Chi èdal 2019 (poco prima della pandemia) è titolare della cartoleria Il Fantabosco e sta studiando fotografia (il compagno, Fabio Pazzelli, è un fotografo professionista); questa è la sua grande passione.