Ilrestodelcarlino.it - Una mostra d’arte e sei storie vere: due giorni dedicati alle donne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per celebrare la giornata internazionale della donna, che cade l’8 marzo, il Comune di Porto Recanati organizzerà due iniziative speciali, dedicate ovviamente alla forza e alla resilienza femminile. Il primo appuntamento ci sarà sabato nella pinacoteca Moroni con "Vulva Gry", un’esposizioneal femminile, con visite guidate17 e18. Sarà un’occasione per esplorare il ruolo della donna nella pittura attraverso un percorso guidato che ne celebra forza, bellezza e ispirazione. Le visite saranno condotte da Sofia Marchi, espertache accompagnerà i visitatori in un viaggio tra le opere della collezione, offrendo una prospettiva attenta e sensibile sul ruolo della donna come soggetto e musa artistica. Il secondo appuntamento si svolgerà domenica18, sempre nella pinacoteca con la presentazione del libro "Non è niente", curato da Francesca Chiappa.