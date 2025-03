Trevisotoday.it - "Una fetta di teatro" - Leonardo sono io!

Leggi su Trevisotoday.it

Un ragazzino col pallino dell’inventore di nomesi è fatto rinchiudere nel magazzino di un museo per poter inventare indisturbato: qui incontraDa Vinci, che prende vita da un quadro.Dopo essersi presi in giro per un po’, i due si alleano per dare vita ad una macchina che.