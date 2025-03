Una cosa mi fa molto male Morte Eleonora Giorgi Paolo Ciavarro rompe il silenzio per la prima volta

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ultimo saluto a. Si terranno oggi, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, i funerali dell’attrice scomparsa all’età di 71 anni. A celebrare le esequie sarà monsignor Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e, dal novembre scorso, rettore della basilica romana di Santa Maria in Montesanto. Saranno numerosi i volti noti presenti per l’ultimo saluto: da Carlo Verdone a Ornella Muti, fino ai tanti colleghi con cui ha condiviso il set nel corso della sua carriera, oltre, naturalmente, alla famiglia.Intanto, ieri, per laha parlato pubblicamente della scomparsa della madre. Il figlio die Massimoha rilasciato alcune dichiarazioni davanti alle telecamere, fuori dalla clinica in cui la madre era ricoverata.