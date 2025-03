Lanotiziagiornale.it - “Una Commissione guerrafondaia. Non è questa l’Ue che vogliamo”. Parla l’europarlamentare M5S, Dario Tamburrano

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Un piano in cinque punti per un totale di 800 miliardi. I cinque punti sono: sospensione del Patto di Stabilità per un valore di 650 miliardi, prestiti per 150 miliardi finalizzati agli acquisti comuni, flessibilità nel Bilancio europeo, il ricorso alla Bei e la possibilità di utilizzare i Fondi coesione. Il progetto “Riarmare l’Europa” è stato presentato dalla presidente dellaeuropea, Ursula von der Leyen. Che giustifica il suo piano dicendo che “la sicurezza dell’Europa è minacciata in modo serio”., euromentare M5S, condivide l’affermazione sul fatto che il Vecchio Continente sia in pericolo?“Sì, siamo in pericolo perché un manipolo di leader guerrafondai si sta arrogando il potere di decidere il futuro di 500 milioni di cittadini europei, di loro e dei loro figli.