Una biblioteca più accessibile. Interventi al Palazzetto dello Sport

A San Mauro Pascoli prima importante variazione al bilancio di previsione 2025. La manovra, approvata a maggioranza, è stata oggetto del consiglio comunale, dove sono state previste risorse perimportanti e urgenti. Anzitutto quelle relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico sugli spogliatoi del, per un totale di 30mila euro, che vede l’avvio dei lavori entro l’inizio del mese di aprile e per gli stessi 5mila euro per l’acquisto dei relativi arredi. Sul fronte strade è stata finanziata con 10mila euro la sistemazione della pavimentazione di via Marina a San Mauro Mare. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Sempre a San Mauro Mare inoltre verrà realizzato l’importante intervento di movimentazione e posa della sabbia dando esecuzione al Progetto regionale 2025 di ripascimento della spiaggia, per far fronte al fenomeno di erosione marina.