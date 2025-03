361magazine.com - Un video per l’8 Marzo: quando il make-up diventa un atto di attivismo

Leggi su 361magazine.com

Astra-Up unisce bellezza e diritti delle donne, dando voce a chi combatte ogni giorno contro la violenza di genere. Un’iniziativa che trasforma la Giornata Internazionale della Donna in un momento di riflessione e impegno contro la violenza di genereAnche nel 2025, l’impegno contro la violenza di genere continua a essere un tema centrale, grazie a progetti come quello realizzato da Astra-Up in collaborazione con l’associazione Libera.mente Donna ets. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stato creato unche invita alla riflessione e all’. Il progetto, patrocinato dal Comune di Perugia, mira a trasformare l’8da una semplice celebrazione a un’occasione di vera consapevolezza.Il cortometraggio si apre con una giovane donna che, sotto il passamontagna, riveste la città di Perugia di cartelli con la scritta “L’8vorrei.