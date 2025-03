Un solo dispiacere Funerale di Eleonora Giorgi Clizia Incorvaia lo dice con la voce rotta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Oggi, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, si sono svolti i funerali di, attrice amatissima e figura indimenticabile del cinema italiano. Tra le lacrime e l’affetto del pubblico, amici e familiari si sono riuniti per darle l’ultimo saluto. Visibilmente commossa,, moglie di Paolo Ciavarro, ha ricordatononcome suocera, ma come una figura fondamentale nella sua vita.“Io non ho perso una suocera, oggi ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, la mia compagna di avventure”, ha dichiarato con ladall’emozione davanti alle telecamere di La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.Leggi anche: “Fino all’ultimo momento”., cosa ha detto Massimo Ciavarro appena entrato in chiesa, il rimpianto diIl rimpianto diè quello di non aver realizzato un sogno che avevano condiviso: “Mi dispiace di non aver fatto quel viaggio a New York che ci eravamo promesse, io e lei”.