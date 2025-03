Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 10-14 Marzo 2025: Gennaro S’Intrufola da Silvia!

Unalda lunedì 10 a venerdì 14: Michele non si risveglia. Gennaro ruba i files. Marisa.Unal: Michele, sospeso tra la vita e la morte, si connette con una donna misteriosa! Fusco, in fuga, viene raggiunto e braccato da Damiano, chiamato a fare una scelta coraggiosa! Mariella mostra vicinanza a Guido. Gennaro ruba le prove contro di lui entrando di nascosto a casa di! Marisa torna a Napoli!Michele salverà Rossella dalla furia cieca di Fusco con conseguenze devastanti! Intanto, il cinismo e la spregiudicatezza di Gennaro e di Roberto raggiungeranno il culmine! LeUnal, sulladellein onda da lunedì 10a venerdì 14, annunciano episodi a forte impatto emotivo ed emozionale! Le anteprime rivelano che Michele, dopo essere stato colpito dal proiettile lasciato partire da Fusco, verserà in condizioni critiche.