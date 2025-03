Formiche.net - Un ponte strategico tra Europa e Indo-Mediterraneo. Nasce Trieste Summit

LaAssociation ha inaugurato il suo primo incontro ufficiale il 2 marzo, celebrando la storica visita della nave scuola Amerigo Vespucci. L’evento ha evidenziato il ruolodella città nel nuovo corridoio economico India-Medio Oriente-(Imec), rafforzando il suo posizionamento come snodo cruciale per il commercio internazionale.: La Porta Europea dell’ImecL’incontro, intitolato “: European Gateway to Imec”, ha sottolineato l’importanza della città nell’architettura logistica e commerciale dell’Imec, un’iniziativa che mira a potenziare le connessioni tra India, Medio Oriente edsi candida così a diventare la Nuova Via dell’Oro, un nuovo modello di connettività che segna una fase di rinnovata centralità della città nei traffici globali.