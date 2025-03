Ilgiorno.it - Un Gin Tonic sbagliato

Leggi su Ilgiorno.it

Chissà se c'era un vasetto di scioglipancia in omaggio nel pacchetto coca, escort e champagne, che secondo le accuse della Guardia di Finanza veniva offerto alla pregiata clientela della Gintoneria di Milano di Stefania Nobile e del suo compagno d'affari. Non contenta di avere collezionato una condanna per bancarotta e truffa, la figlia di Wanna Marchi è finita di nuovo nei guai. Insomma, il lupo perde la pancetta, grazie alle miracolose creme, ma non il vizio. Si fosse fermata alla stagione delle alghe cancella adipe, si sarebbe bene o male ritagliata un paragrafetto nella storia del trash all'italiana: ci saremmo forse dimenticati della sua condanna a 9 anni e 4 mesi di carcere e avremmo conservato nella memoria i video di lei e della madre, che negli anni Ottanta e Novanta insultavano le persone facendo del pesantissimo body shaming con urla sguaiate, risate e grasso accento emiliano su quanto facesse schifo essere brutti, obesi o panciuti.