Lanazione.it - Un "duro" alla Prima Estate. Lucio Corsi superstar del secondo weekend

Il fenomeno del momento, in procinto di esibirsi all’Eurovision, sarà a Lido di Camaiorekermesse ’La’. Dopo aver svelato la lineup del primo(20-22 giugno) il festival si prepara ad annunciare il primo di tre appuntamenti speciali per il, dal 27 al 29 giugno. Tre giornate tematiche che vanno ad aggiungersi al già ricco e prestigioso cartellone della quarta edizione. Saràl’headliner di domenica 29: al Parco BussolaDomani sale sul palco il cantautore che ha conquistato tutta Italia con la sua "Volevo essere un", tra i protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha ottenuto ilposto e il Premio della Critica Mia Martini. L’artista toscano, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision, presenta dal vivo il nuovo album in uscita in digitale il 21 marzo, un’occasione speciale per vivere le sue nuove canzoni e riscoprire il repertorio di un cantautore unico che fonde sonorità folk e rock d’autore con un tocco visionario.