Ilrestodelcarlino.it - Ultimi mesi per il Pug . Intanto c’è di che costruire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’atteso Piano Urbanistico Generale di Forlì potrebbe vedere la luce entro al fine dell’anno: queste almeno sono le tempistiche annunciate dall’assessore all’urbanistica Luca Bartolini nell’ambito della seduta di ieri delle tre commissioni in seduta congiunta proprio per esaminare lo stato dell’arte del Piano. Più precisamente: "Vorremmo approvare il Pug come giunta entro il 2025 – ha spiegato l’assessore – e da quel momento partiranno i 60 giorni per le osservazioni, poi altrettanto tempo per la risposta alle stesse. Dopo verrà approvato dal consiglio comunale". Ma l’iter non sarà concluso, perché dopo l’approvazione dell’assise, il Piano sarà al vaglio del Cuav (Comitato Urbanistico di Area Vasta) per altri 120 giorni, quindi ce ne saranno ulteriori 60 affinché il consiglio comunale approvi definitivamente.