Sportnews.eu - Ultima ora Ferrari, vittoria in Tribunale: “Fermo fino a luglio”

Leggi su Sportnews.eu

Il Mondiale 2025 è pronto ad iniziare con grande attesa per la coppia dei sogni in Rosso, ma un’altra notizia fa sorridere la scuderia di MaranelloLain pista in Bahrain per i test (Instagram)Dieci giorni al via. Il Mondiale 2025 di Formula 1 è pronto ad iniziare e c’è ovviamente grande attesa per vedere all’opera la nuova coppia dei sogni targata. Lewis Hamilton e Charles Leclerc avranno l’obiettivo di insidiare Max Verstappen e la McLaren detentori rispettivamente del titolo piloti e di quello costruttori. L’arrivo del sette volte campione del mondo ha portato sicuramente grande entusiasmo attorno alla scuderia di Maranello facendo sognare di poter riportare in Italia quel titolo che manca ormai da quasi vent’anni.La caccia a Verstappen e le possibilità diMax Verstappen (Instagram)Di certo l’esperienza del campione britannico sarà fondamentale ma servirà ovviamente del tempo perché possa iniziare a conoscere la nuova SF-2025 presentata poche settimane fa davanti a 7.