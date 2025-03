Lapresse.it - Ue, Salvini: “L’interesse nazionale non è fare debito per comprare armi”

Matteocritico verso il piano di riarmo europeo lanciato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Nel migliore dei mondi possibile,dovrebbe coincidere con quello comunitario. Per tornare all’incontro Trump-Zelensky,non è quello dialcune decine di miliardi diper andare aall’estero nuovi armamenti. Penso chepossa essere diverso, sicuramente potenziare la difesa” e “remunerare meglio e assumere di più forze armate e forze dell’ordine”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, intervenendo agli Stati generali del turismo balneare.“È interessante il dibattito di 800 miliardi di spesa militare per riarmare l’Europa, fatto salvo che spero che non servano con un accordo di pace fra Russia e Ucraina e tra Israele e Medioriente, e quei soldi si possono utilizzare in altra maniera.