Abruzzo24ore.tv - UE rinvia multe alle case automobilistiche: Marsilio approva la decisione

L'Aquila - La Commissione Europea ha posticipato di tre anni l'applicazione delle sanzioni per leche non rispettano i limiti di emissioni di CO?. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco, ha definito questa scelta un passo necessario per sostenere il settore e l'economia locale. La Commissione Europea ha deciso di concedereun periodo aggiuntivo di tre anni per conformarsi agli standard sulle emissioni di CO?. Questaposticipa l'applicazione delle sanzioni previste per i produttori che non rispettano il limite di 94 grammi/km di CO? per le nuove auto vendute. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco, ha accolto favorevolmente questa, definendola un passo necessario per sostenere l'industria automobilistica e l'economia locale.