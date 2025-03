Lapresse.it - Ue, Renzi: “Von der Leyen non in grado fare piani strategici, servono Stati Uniti d’Europa”

“Se c’è una persona che non è indiin Europa è Ursula von derperché il Green Deal che ha fatto è stato un disastro”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteoa margine dell’evento ‘Bastage’ in corso a Roma.“La cosa che serve è la difesa comune, sono glie in prospettiva l’esercito europeo ed è mettere insieme i soldi che già si spendono sulla difesa, perché si spendono tanti soldi in Italia, Francia, Germania. Ursula von derfa questimirabolanti che poi finiscono col mettere in ginocchio le imprese come è successo con il Green Deal. Dunque io non ho grande fiducia in Ursula von derma l’idea di un’Europa che si mette insieme e che investe anche in difesa è un’idea vincente”, ha concluso