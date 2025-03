Lapresse.it - Ue, Macron: “Pronto a dibattito su protezione nucleare con partner europei”

“La Francia ha uno status speciale” nella difesa europea, ma “qualunque cosa accada, la decisione è sempre stata e rimarrà nelle mani del presidente della Repubblica” per quanto riguarda la deterrenza. Lo ha detto nel suo discorso alla nazione il presidente francese Emmanuel, spiegando di volere “unstrategico sulladel nostro deterrentedagli alleati“. Di recente,ha dichiarato di esserea un “dialogo strategico” con i Paesiper non dipendere più dalla deterrenza americana.“Il futuro dell’Europa non deve essere deciso a Washington o a Mosca. La minaccia sta tornando a Est. L’innocenza degli ultimi 30 anni, dalla caduta del Muro di Berlino, è ormai finita”, ha aggiunto. “Voglio credere che gli Stati Uniti resteranno al nostro fianco.