Ilfattoquotidiano.it - UE, ecco il piano per l’auto. Obiettivi confermati ma più flessibilità sui metodi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un passo indietro sulle multe per l’eventuale mancato raggiungimento della riduzione delle emissioni della flotta di nuova immatricolazione e un passo che al momento sembra solo di lato sul bando delle auto con alimentazioni convenzionali del 2035. Gli impegni contenuti nelle 18 pagine dlper l’industria europea del, che in ogni caso dovranno venire ratificati da Europarlamento e governi nazionali, presentati dal commissario ai trasporti, il greco Apostolos Tzitzik?stas, includono la decisione di lavorare a un emendamento per alleggerire la pressione sulle case automobilistiche che temono in incorrere nelle multe, fino a 15 miliardi stimati.Gliresteranno invariati, ma i tempi sono stati allungati e i nuovi limiti dovranno venire raggiunti nel triennio, entro il 2027, bilanciando eventuali sforamenti di uno o più anni con i risultati positivi di altri esercizi.