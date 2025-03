Ue e riarmo la cautela di Giorgetti | Sulla difesa no a frenesie sì al debito ma bisogna farlo a ragion veduta

Leggi su Open.online

Sì aleuropeo ma «con investimenti che abbiano un senso, non fatti in fretta e furia senza una logica». Questa la posizione del ministro dell’Economia Giancarlo. Il progetto dell’Unione europea di finanziare il maxi-piano da 800 miliardi «Rearm Europe», per l’aumento della produzione militare e l’acquisto di armi, solleva qualche sopracciglio. Non tanto nel suo contenuto o nei suoi obiettivi, quanto nei tempi. «mantenere sangue freddo eare», ha dettoin videocollegamento con un convegno economico della Lega che si è tenuto a Montecitorio. «Non dobbiamo entrare nella sindrome» che, secondo il ministro, ha già colto l’Italia e l’Europa in altri momenti. Tre esempi su tutti: vaccini, gas e Pnrr.Il timore della fretta: «Errori clamorosi per caos e confusione»«Ricordo che per comprare un drone o un missile supersonico non si va al supermercato, ci vogliono investimenti pluriennali», ha spiegato