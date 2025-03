Unlimitednews.it - UE, De Luca “Deviare i fondi sul riarmo sarebbe tragedia per il Sud”

NAPOLI (ITALPRESS) – "Bisogna stare attenti perché c'è il pericolo di vedere idestinati alle aree meno sviluppate d'Europa per fare armi:unadavvero una condanna a morte per il Sud e per tutte le aree che hanno un divario occupazionale infrastrutturale in Europa. Dobbiamo tenere gli occhi aperti". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, parlando con i giornalisti a Napoli a margine della presentazione del concerto evento organizzato per il prossimo 19 marzo in occasione del 70esimo compleanno di Pino Daniele nel decennale dalla scomparsa dell'indimenticato cantautore partenopeo.