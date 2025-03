Cityrumors.it - Ucraina-Russi, la Ue cerca di recuperare terreno: pronto vertice con Usa e Zelenky

Leggi su Cityrumors.it

Tutti e ventisette i paesi devono trovare un accordo sulla propria posizione relativa all’e sulle garanzie di sicurezzaDopo un periodo di silenzio e trattative più o meno andate a vuoto, scende in campo l’Europa sul conflittoa,ndo diilperso dopo l’inserimento burrascoso di Donald Trump e degli Stati Uniti., la Uedicon Usa e(Ansa Foto) Cityrumors.itOra tocca ai ventisette paesi che devono assolutamente concordare la propria posizione sull’e sulle eventuali garanzie di sicurezza che possono fornire per accompagnare l’accordo di pace anche per venire incontro alle richieste degli Stati Uniti. “Qualsiasi soluzione per l’non potrà prescindere dal coinvolgimento di Washington.