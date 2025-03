Lapresse.it - Ucraina, Kiev: “Parole Trump sensate solo se i russi fermano gli attacchi”

si fa sentire dopo il discorso tenuto da Donalddavanti al Congresso degli Stati Uniti. Ledel presidente Usa secondo cui i‘stanno dando segnali di pace e negoziati’ “avranno sensoquando laa smetterà di colpire l’con missili e droni ogni giorno. Per ora, Putin sta scartando l’idea di un cessate il fuoco del presidente degli Stati Uniti”. Lo ha scritto su Telegram Andriy Kovalenko, capo del Centro ufficiale ucraino contro la disinformazione.Talk of “a sending signals for peace and negotiations” only makes sense whena stops raining missiles and drones on Ukraine every single day. For now, Putin is reducing the U.S. President’sceasefire proposal to nothing but empty air.— Andriy Kovalenko (@AndriKovalenko) March 5, 2025: “Mosca pronta per la pace con”Durante il suo speech, il 47° capo di Stato americano ha affermato di aver “avuto discussioni serie con laa” e di aver “ricevuto forti segnali che sono pronti per la pace“.