Roma, 5 marzo 2025 - Istanno andando adiessere stati mandati allo sbaraglio dai russi, ed essere stati massacrati dagli ucraini, odaimilitari di Kiev, perché completamente inesperti di contromisure contro i Uav incontrati al fronte, gli uomini di Kim Jong-un sono stati mandati ad imparare le strategie della, e in particolare come non essere uccisi o come abbattere i velivoli a guida autonoma. Svelato il giallo della scomparsa dal fronte deiPyongyang ha inviato, prima inad addestrarsi (Ma evidentemente non bene) e poi al fronte ucraino nel Kursk, un primo blocco di 11 milanell'ottobre 2024, e un secondo contingente di 1.500, trasferito tra gennaio e febbraio di quest'anno. E proprio da fine dicembre a gennaio ierano stati ritirati dal fronte proprio per le ingenti perdite dovute all’impreparazione davanti alle nuove tecnologie usate in, una su tutte i(Si era parlato del mistero della scomparsa deiprima linea).