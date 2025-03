Ucraina dopo le armi gli Usa bloccano anche l’intelligence Pressione massima su Zelensky | Le rivuole? Accetti i negoziati

Leggi su Open.online

aver fermato ogni spedizione di aiuti militari, gli Usa interromponola condivisione di informazioni di intelligence con l’. Lo ha annunciato il direttore della Cia John Ratcliffe, confermando le indiscrezioni del Financial Times. Una decisione che arriva quale ulteriore ripicca Usalo scontro dicon Trump alla Casa Bianca, e che potrebbe mettere in ulteriore, grave difficoltà l’esercito di Kiev, che da tre anni fanno affidamento sulUsa per identificare e colpire efficacemente le forze russe. Alternando bastone e carota, Ratcliffe ha aggiunto tuttavia che «non vede l’ora che gli Usa rimuovano tale sospensione e lavorino con Kiev per la pace». La condizione evocata, in sostanza, è che Volodymyrdia ora corpo con iniziative concrete alla nuova linea presa da ieri con la lettera aperta a Trump.