Ucciso fuori da un bar di Casazza, giudizio immediato per i due presunti autori

. Il pubblico ministero Silvia Marchina ha chiesto e ottenuto ilper Mohamed Amine Mouhssine, marocchino di 33 anni e Mario Romeo, calabrese di 39 anni, entrambi accusati dell’omicidio preterintenzionale di Mykola Ivasiuk,il 19 agosto 2024 all’esterno del bar Rosy di.Secondo il gip sussistono gli elementi per rinviare direttamente ai due imputati, che compariranno davanti alla Corte d’Assise il prossimo 11 aprile.Ci sarebbe in particolare un video con delle immagini chiare rispetto a ciò che è accaduto quella sera. Ne fa riferimento il sostituto procuratore nella richiesta inviata al giudice dove i due vengono imputati in concorso tra loro perché “in occasione di una banale discussione all’esterno del bar, attraverso atti diretti a commettere il reato di lesioni ai danni di Mikola Ivasiuk, ne cagionavano la morte”.