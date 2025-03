Ilgiorno.it - Uboldo e Caronno fanno squadra per combattere la ludopatia. La decisione dei due sindaci: “Tagliamo gli orari delle sale slot”

(Varese), 5 marzo 2025 –contro le ludopatie, riducendo l’operatività discommesse. L’iniziativa è stata presentata alla presenza del generale di brigata del Comando provinciale della Gdf di Varese Crescenzo Sciaraffa, del capitano della Compagnia di Saronno Giosuè Salamone e dalla psicologa Daniela Capitanucci, esperta di dipendenze legate al gioco d’azzardo. Il provvedimento firmato dai dueLuigi Clerici pere Marco Giudici per, prescrive chee scommesse potranno rimanere aperte solo dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. L’obiettivo è contrastare lache colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione, come giovani e anziani. "Un’emergenza” “Una vera e propria emergenza sociale – ha spiegato il sindaco Clerici – In Lombardia il problema del gioco patologico supera la media nazionale, toccando il 3% della popolazione.