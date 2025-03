Tv si gira Call my agent 3 | Hunziker e Argentero tra guest star

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 mar. (askanews) – Sono appena iniziate a Roma le riprese della terza stagione di “my– Italia”, la serie Sky Original remake del cult “Dix pour cent” sul dietro le quinte dello showbusiness italiano, che torna prossimamente con sei nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Col consueto tono brillante e autoironico, racconteranno l’inizio di una nuova era per la CMA, l’importante agenzia di spettacolo al centro della serie, celebrando ancora una volta il nostrosystem. Sullo sfondo di una Roma ritratta nelle sue location più esclusive e rappresentative del jet set, glii e i loro assistenti sono pronti ad affrontare un anno esplosivo: ospiti specialissimi, sconvolgenti cambiamenti, grandi sfide personali e una minaccia che rischia di far deflagrare la loro straordinaria famiglia disfunzionale.