Tuttosport – Juve-Atalanta scelto l’arbitro del big match | due precedenti controversi

Sozza per il big: iL'Aia ha deciso di affidare la sfida trantus edalSimone Sozza della sezione di Seregno. Il direttore di gara sarà accompagnato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con Maresca come quarto uomo. Al Var ci saranno invece Di Paolo ed Aureliano. Per Sozza si tratterà della settima direzione in carriera in Serie A con i bianconeri, con un bilancio che è attualmente di tre vittorie, due pareggi ed unna sconfitta. Da segnalare in particolare il precedente legato alla passata stagione, con la sfida tra lantus e ed il Bologna allenato da Thiago Motta: una partita terminata sull'1-1 con la risposta di Milik ad Orsolini, ma a far discutere fu l'utilizzo del Var (o meglio in non utilizzo visto che il monitor era fuori uso) in occasione del rigore del vantaggio assegnato ai rossoblù.