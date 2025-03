Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Netflix "Il Gattopardo", con Benedetta Porcaroli, Saul Nanni, Deva Cassel e Kim Rossi Staurt

Leggi su Amica.it

Trasformare Il, il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in unatv. Un azzardo in cui pochi creno. Ma, secondo il suo creatore Richard Warlow e il regista principale Tom Shankland, necessario.rilascia oggi inil mondo i 6 episodi – da un’ora circa ciascuno – di Il. L’affrescoitaliano di una società che muore mentre un’altra combatte – letteralmente – per emergere.Ci aveva provato con un film – passato alla storia – Luchino Visconti. Era il 1963 quando, sul grande schermo si intrecciavano i destini di Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale. Rispettivamente principe di Salina, Tancredi e Angelica.Eccoche c’è dasui 6 episodi di “Il”, la nuovatv cone KimStuart (foto)Il cast e i personaggi di “Il”Qui, invece, i protagonisti diventano quattro.