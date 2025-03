Lapresse.it - Turismo, le Marche all’ITB di Berlino

La Regionepartecipa(Internationale Tourismus Borse) diuna delle più importanti fiere internazionali dedicate al, in corso fino a domani 6 marzo. La sua presenza è organizzata dall’Agenzia per ile l’Internazionalizzazione delle, che accompagna 15 co-espositori marchigiani, tra tour operator, strutture ricettive e altri operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere l’offerta turistica marchigiana a livello globale. Ieri mattina negli spazi dello stand ENIT – Agenzia Nazionale del, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione con la partecipazione del ministro delDaniela Santanché e dell’Ambasciatore d’Italia in Germania Fabrizio Bucci, che hanno portato il loro saluto agli operatori italiani, inclusa la delegazione marchigiana.