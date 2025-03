Foggiatoday.it - Turismo, il 2025 in Puglia inizia col botto: sempre più stranieri e numeri positivi in Capitanata

Leggi su Foggiatoday.it

Le nuove sfide per ilpugliese sono la governance, fondi propri del bilancio regionale e non più attesa di residui da altre attività che non consentono una programmazione di medio lungo termine, una nuova legge per il settore turistico,più formazione.Questo è il contesto nel.