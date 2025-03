Puntomagazine.it - Turismo, De Negri: Nel settore non c’è posto per tutti, il Governo metta freno a fiere

Leggi su Puntomagazine.it

Il patron di Progecta: “Alla Bmt novità assoluta è conferenza dedicata a luxury”Napoli – “I fam trip che proponiamo agli operatori turistici sono stati una delle chiavi, in questi 30 anni di esperienza di BMT, per consentire un evidente ritorno per le nostre regioni meridionali in termini di presenze negli anni successivi, per favorire i grandi marchi delnella scoperta del Sud Italia, perché hanno consentito alle imprese, e soprattutto ai buyers internazionali, di andare alla scoperta del territorio. Anche questo assegna, dati alla mano, alla BMT il ruolo di locomotiva per il, ruolo che la Borsa, grazie al credo della Progecta che la organizza, ha saputo accollarsi e portare avanti con pochi aiuti dalle istituzioni, confortata dal successo in termini di partecipazione con la presenza dei maggiori tour operator italiani e internazionali e di gradimento del mercato che ha coniato per la fiera fin da subito la definizione di ‘Borsa più amata dalle agenzie di viaggi‘”.