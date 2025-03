Romadailynews.it - Tumori: “rinascere” grazie all’arte del Kintsugi; il 7 marzo, 16 pazienti “performer” di resilienza

, ildella rinascita va in scena il 7a Pavia:16oncologiche protagoniste di un viaggio die trasformazione“Frammenti di luce” è lo spettacolo che CNAO, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e IRCCS Maugeri dedicano alleoncologiche, in vista della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, 16 donne “racconteranno” attraverso l’arte le loro cicatrici, rendendole visibili, “belle” nella loro imperfezione e dense di significato, invitando a guardare la malattia attraverso un prisma di forza, bellezza e trasformazione. Le testimonianze di Giorgia, Monica e Lorenza. Gli oggetti rotti e poi riparati spesso acquistano più fascino degli originali: raccontano una storia, trasmettono un senso di vita vissuta, sembrano più autentici, forse perché, come cantava Leonard Cohen, “c’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce”.