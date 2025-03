Tu finalista Il messaggio arriva al Grande Fratello | lui felicissimo gli altri meno

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il 5 marzo il cielo sopra la Casa delsi è riempito di messaggi, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Un aereo con uno striscione dedicato a Javier Martinez ha scatenato discussioni dentro e fuori il reality. “Javier il vero primo”, questo ilche i suoi fan hanno fatto volare sopra il giardino, facendo esplodere il dibattito tra chi lo sostiene e chi invece ha visto in questo gesto una chiara provocazione.>>“Sostituiscono Beatrice Luzzi”., l’indiscrezione sull’opinionista dopo le polemicheNel momento in cui l’aereo ha sorvolato la Casa, molti concorrenti erano in giardino. Mentre Javier ha ringraziato per l’affetto e ha cercato di mantenere un profilo basso (manca ancora qualche settimana alla finale), gliinquilini hanno avuto reazioni decisamente più fredde.