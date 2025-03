Justcalcio.com - TS – “Il Feyenoord ha fatto bene a rinviare. A Napoli difficile comunicare”

2025-03-04 20:52:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:“Abbiamo di fronte una squadra che in casa hasoffrire tutti, ma avremo le nostre chance di passare il turno”. Così Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione alla sfida contro il, valida per l’andata degli ottavi di Champions League e in programma il 5 marzo alle ore 18.45. L’inter, che nella fase a girone unico si è classificata al 4º posto con 19 punti e un bilancio di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 ko, si presenta all’appuntamento reduce dal pareggio in campionato con il, e prima ancora dal successo in Coppa Italia sulla Lazio. A Rotterdam, i nerazzurri – tra i favoriti per la vittoria finale – affronteranno inoltre una formazione passata sotto la gestione di Robin van Persie pochi giorni dopo la qualificazione conquistata a San Siro dal tecnico della primavera Pascal Bosschaart.